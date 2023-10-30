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FIBA açıkladı: 3 İsrail takımı kararını verdi!

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yer alan üç İsrailli kulübün turnuvadan çekildiği açıklandı.

AA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 18:46
FIBA açıkladı: 3 İsrail takımı kararını verdi!
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Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele eden İsrail takımları Bnei Ofek Dist Herzliya, Ironi Ness Ziona ve Hapoel Galil Elion, bu sezon turnuvadan çekildiğini duyurdu.

GÖRÜŞMELER OLUMSUZ SONUÇLANDI

Kulüplerden yapılan ortak açıklamada, turnuvaya katılmaya devam edebilmek için mali ve profesyonel anlamda FIBA ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması nedeniyle bu yönde bir karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik gerekçesiyle İsrail'de oynanmasına izin verilmeyen maçların çözümü konusunda FIBA'nın yeterince yardımcı olmadığı iddia edildi.


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