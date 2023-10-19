FIBA, İsrail takımları hakkında aldığı kararı uzattı!
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), İsrail takımlarıyla ilgili aldığı maçların erteleme kararının uzatıldığını açıkladı.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa, İsrail takımlarıyla ilgili aldığı maçların ertelenmesi kararını uzattığını duyurdu.
FIBA Avrupa'dan yapılan açıklamada, İsrail Basketbol Federasyonu, kulüpler ve FIBA Avrupa güvenlik danışmanlarıyla yapılan istişareler sonrasında İsrail takımlarının gelecek haftaki maçlarının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiği kaydedildi.
Açıklamada, yeniden planlanan fikstürün şartlar elverdiğinde teyit edileceği belirtildi.
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