FIBA Avrupa Kupası'ndaki temsilcilerimizin grupları belli oldu!

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda temsilcilerimizin grupları belirlendi. Bahçeşehir Koleji L Grubu'nda, Manisa Büyükşehir Belediyespor ise M Grubu'nda yer alıyor.

AA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 10:36
FIBA Avrupa Kupası'ndaki temsilcilerimizin grupları belli oldu!
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Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda gruplar belli oldu.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takımın yanı sıra en iyi ikinci 6 ekip adlarını üst tura yazdırdı. Türk temsilcilerinden 2022'de şampiyonluk elde eden Bahçeşehir Koleji L Grubu'nda Litvanya'dan Jonava, Polonya'dan Legia Varşova ve Portekiz'den Sporting'le aynı grupta yer alacak.

M Grubu'nda yoluna devam edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor ise İspanyol Casademont Zaragoza, Çekya'dan ERA Nymburk ve Fransız BCM Gravelines Dunkerque ile karşılaşacak.

İLK İKİ TAKIM GRUPTAN ÇIKACAK

İkinci tur karşılaşmalarının 6 Aralık Çarşamba günü başlayıp 7 Şubat 2024'te tamamlanacağı FIBA Avrupa Kupası'nda, gruplarında ilk 2 sırada yer alanlar mart ayında çeyrek finalde mücadele edecek.

Organizasyonda ikinci tur grupları şöyle:

K Grubu: Balkan Botevgrad (Bulgaristan), Surne Bilbao Basket (İspanya), Gottingen (Almanya), Porto (Portekiz)

L Grubu: Bahçeşehir Koleji, Jonava (Litvanya), Legia Varşova (Polonya), Sporting (Portekiz)

M Grubu: Manisa Büyükşehir Belediyespor, Casademont Zaragoza (İspanya), ERA Nymburk (Çekya), BCM Gravelines Dunkerque (Fransa)

N Grubu: ZZ Leiden (Hollanda), Niners Chemnitz (Almanya), Itelyum Varese (İtalya), CSM CSU Oradea (Romanya)


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