FIBA basketbol kurallarında değişikliğe gitti
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), basketbolun iyileştirilmesi için FIBA’nın resmi basketbol kurallarında değişikliğe gitti.
Başantrenörlere itiraz (challenge) hakkının verilmesi dahil olmak üzere birçok değişiklik, 25 Mart'ta gerçekleşen FIBA Merkez Kurulu tarafından onaylandı. Yeni değişiklikler 1 Ekim 2022'de yürürlüğe girecek.
FIBA'nın aldığı kararlar arasında en çok dikkat çekeni başantrenörlere Anında Tekrar (IRS) incelemesi isteme fırsatının verilecek olması.
CHALLENGE HAKKI GETİRİLDİ
NBA'de kullanılan bu kural yalnızca IRS'in uygulandığı müsabakalarda/turnuvalarda geçerli olacak ve başantrenörlerin, itirazının olumlu sonuçlanıp sonuçlanmadığına bakılmaksızın, maç başına yalnızca bir challenge hakkı olacak.
Challenge hakkı maçın herhangi bir zamanında talep edilebilecek olup, hakemlerin IRS'e başvurusu koşullara bağlı kalacak.
SPORTMENLİK DIŞI FAUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK
Kurallarda yapılan bir diğer değişiklik ise dördüncü çeyreğin son 2 dakikasında ve her uzatmada gerçekleşecek faul atışlarında yapılan faullere dair kararda oldu. 1 Ekim'den itibaren, artık doğrudan sportmenlik dışı faul çalınmayacak. Hücum takımına sadece bir serbest atış ve topa sahip olma hakkı verilecek.
Sportmenlik dışı faul ifadesi de IRS prosedürü için güncellendi. Artık sportmenlik dışı faul yerine sayıya yönelen topa müdahale veya sayı engelleme ifadeleri kullanılacak.
Merkez Kurul tarafından onaylanan bir diğer önemli değişiklik ise oyun alanı ile ilgili oldu. Birinci seviyedeki turnuvalarda artık LED cam zemin takılmasına izin verilecek.
FIBA resmi basketbol kural değişiklikleri nisan ayında çevrimiçi olarak yayımlandı.
FIBA'nın hakem uzmanlarından oluşan Kural Danışma Grubu, kural değişikliği önerilerini son bir inceleme için FIBA Teknik Komisyonu’na sunmadan önce incelemektedir. Dünya Basketbol Antrenörleri Birliği ve FIBA Oyuncular Komisyonu da kural değişikliklerinin analizine dahil olmaktadır.
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