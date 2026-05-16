Cumhuriyet Gazetesi Logo
FIBA EuroCup'ta takım sayısı 48'e çıkarıldı

FIBA EuroCup'ta takım sayısı 48'e çıkarıldı

16.05.2026 17:25:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
FIBA EuroCup'ta takım sayısı 48'e çıkarıldı

Uluslararası Basketbol Federasyonu, FIBA EuroCup'ta takım sayısını 2026-27 sezonundan itibaren 48'e çıkarma kararı aldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Uluslararası Basketbol Federasyonu EuroCup'ta takım sayısının 48'e çıkarıldığını açıkladı.

FIBA'dan yapılan açıklamada, Uluslararası Basketbol Federasyonu Avrupa Yönetim Kurulunun İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te gerçekleştirilen toplantısında, FIBA Avrupa Kupası'nın 2026-27 sezonundan itibaren 48 takımla oynanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre yeni formatta normal sezon, altışar takımdan oluşan sekiz grupta oynanacak, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 16 takım ikinci tura yükselecek.

Ayrıca, Rusya ve Belarus takımlarının FIBA EuroCup organizasyonlarındaki statüsünün değişmediği vurgulandı.

İlgili Konular: #EuroCup #FIBA

İlgili Haberler

FIBA Onur Listesi'ne seçilen Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama!
FIBA Onur Listesi'ne seçilen Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama! Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından 2026 "Onur Listesi"ne (Hall of Fame) seçilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
FIBA'dan 2 büyük turnuva için karar: Japonya ve Fransa
FIBA'dan 2 büyük turnuva için karar: Japonya ve Fransa Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu, FIBA 2030 Kadınlar Dünya Kupası ev sahipliğini Japonya'ya, FIBA 2031 Dünya Kupası ev sahipliğini ise Fransa'ya verdi.
ÇBK Mersin FIBA EuroCup şampiyonu! Tarihinde bir ilk...
ÇBK Mersin FIBA EuroCup şampiyonu! Tarihinde bir ilk... ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroCup finali rövanş maçında kendi evinde ağırladığı Athinaikos Qualco'ya 77-75 mağlup olmasına karşın ilk maçtaki avantajı nedeniyle şampiyon oldu.