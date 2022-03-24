FIBA Euroleague Kadınlar Final Four İstanbul'da oynanacak
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Euroleague Kadınlar Final Four organizasyonunun İstanbul'da yapılacağını açıkladı. Turnuvanın Final Four turu, geçen sene de İstanbul'da düzenlenmişti.
Basketbolda FIBA Kadınlar Euroleague Final Four, üst üste ikinci kez İstanbul'da düzenlenecek.
FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Safiport'un ev sahipliği yapacağı 8-10 Nisan'da düzenlenecek organizasyonda maçlar, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Bu sene Euroleague Final Four'da Fenerbahçe Safiport'un yanı sıra İspanya'dan Perfumerias Avenida, Macaristan'dan Sopron Basket ve Çekya'dan ZVVZ USK Prag takımları yer alacak.
Geçen yıl da bu turnuvada mücadele eden Türk temsilcisi, yarı finalde ZVVZ USK Prag'la, Perfumerias Avenida ise Sopron Basket'le karşılaşacak.
Darüşşafaka'nın maçlarını oynadığı İstanbul'daki Volkswagen Arena, geçen yıl bu turnuvaya ev sahipliği yapmıştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ise 2014 FIBA Kadınlar Dünya Kupası ile 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası düzenlenmişti.
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