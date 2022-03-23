Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos: Yarın yeniden bir final oynayacağız

23 Mart 2022 Çarşamba, 16:53

Portekiz Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, düzenlenen basın toplantısında perşembe günü Türkiye ile oynayacakları karşılaşmayı kazanarak Portekiz halkını mutlu etmek istediklerini söyledi.

Santos, maça hazır olduklarını belirterek, "Bu maçın benim buradaki geleceğimle alakalı sorular soruyorsunuz ama şu an yalnızca yarınki oyunla ilgili konuşalım. Yarınki oyun hakkında ekibimiz yüksek konsantrasyona sahip ve hazır. Bugüne gelene kadar sürekli çalıştık, elimizden geleni yaptık. İsteğimiz Dünya Kupası’na katılmak. Şu anda sadece Türkiye maçına odaklandık. Yarınki maç bizim için bir final olacak. Gruptaki son maçta Sırbistan'a kaybettik, gerekeni veremedik ancak bu yarın için negatif bir faktör değil. Yarın için tamamen pozitif düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, kadrodan çıkarılan sakat oyuncuların hatırlatılması üzerine ise "Ruben Diaz, Ruben Neves benim için hiçbiri fark etmez. Çağırdığım tüm futbolcular tecrübeye sahip. Onların hepsi ellerinden geleni yapacaklar ve yarın tüm futbolcularımın 11 milyon Portekizli için oynayacağını biliyorum. Verebileceğimizin en iyisini vereceğiz. Futbolcularımın güvensizlik konusunda bir sıkıntısı yok. Şimdiye kadar milli takım için ne yaptılarsa yarın da aynısını yapacaklar" diye konuştu.

Fernando Santos, Türkiye'nin güçlü ve zayıf yanlarının sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

"İngiltere, Fransa, İtalya gibi birçok ülkede oynayan futbolcuları var, Türk futbolu da gerçekten harika bir yere sahip. Çok kaliteliler, çok kreatifler, agresif bir yapıya sahipler. Onlar da kalpten oynuyorlar. Buraya kadar geldiler. Onlar da kendi ülkeleri, halkları, aileleri için oynayacaklar, önemli olan oyun. Irkı, dini, dili önemli değil. Biz de onlar gibi güçlü ve dayanıklı olmalıyız. Elimizden geleni yapmalıyız. Türkiye hakkında şunu söyleyebilirim, gerçekten çok iyi futbolcuları var. Sonucu belirlemeye yönelik oyuncuları var. Onlar da çeşitli karakterlere sahip ve çok değerli futbolcular. Yarınki oyun büyük ihtimalle git-gel şeklinde olacak. Bazı karakterler bizim için pozitif, bazıları negatif olabilir. Eminim onlar da tüm güçlerini ortaya koyacak."

Santos, "Yarın için ilk 11'iniz hazır mı?" sorusunu, "Aşağı yukarı 11’im belli, ufak tefek şüphelerim var ama maça 24 saat var. Hala kafamdaki 11'de birkaç şey değişebilir" diye yanıtladı.

Deneyimli teknik adam, Sırbistan yenilgisine takılıp kalmamaları gerektiğinin altını çizerek, "İki tarafın da yetenekleri iyiydi ama kötü oynadık. Keşke iyi oynasaydık, şu anda burada olmayacaktık ama daha önce de söylediğim gibi geriye dönüp aynı şeyleri konuşmanın anlamı yok. Yarınki oyunu düşüneceğiz. Yarınki oyunda maksimum kalitemizi gösterip, kazanacağız. EURO 2016'da Fransa'ya karşı finali kazandık. Yarın yeniden bir final oynayacağız. Umarım yarın Portekizlilere büyük bir mutluluk yaşatacağız. Buna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.