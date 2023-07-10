FIBA ile THY EuroLeague'den takvim anlaşması
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve THY EuroLeague organizasyonunun, 2023/2024 sezonu takvimi için anlaşma sağladığı açıklandı.
FIBA ile THY EuroLeague organizasyonları, 2023-24 sezonunda milli takım ve kulüp müsabakalarının çakışmasını önleme konusunda anlaştı.
FIBA tarafından yapılan açıklamada, milli takım ve kulüp düzeyinde takvim çakışmasını önleme konusunda THY EuroLeague ile gelecek sezon için anlaşma sağlandığı belirtildi.
Basketbolun dünya ve Avrupa kıtası genelinde popülaritesini artırmak amacıyla bu yönde anlaşmaya varan taraflar, gelecek 12 ay boyunca kabul edilebilir çözümlere ulaşmak adına görüşmeler yürütecek.
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