FIBA Kadınlar EuroLeague'deki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
FIBA Kadınlar EuroLeague'de ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin'in yarı final play-in turunda karşılaşacağı rakipler belli oldu.
Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague'de Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin'in yarı final play-in turundaki rakipleri belli oldu.
EuroLeague'nde ikinci tur grup maçlarının tamamlanmasıyla üst tura çıkan ekipler belli oldu. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin, gruplarını lider tamamlayarak doğrudan yarı final play-in turuna kaldı.
Fenerbahçe Opet bu turda İtalya'nın Beretta Famila Schio takımıyla, ÇİMSA ÇBK Mersin ise İspanya'nın Valencia ekibiyle eşleşti. Türk ekipleri ilk maçları 19 Şubat'ta deplasmanda, ikinci karşılaşmaları ise 26 Şubat'ta kendisi sahasında oynayacak.
Bu turu geçen ekipler adını 6'lı Final organizasyonunda doğrudan yarı finale yazdıracak. Kaybeden ekipler ise 6'lı Final'de çeyrek final müsabakalarına çıkacak.
İkinci tur gruplarını üçüncü ve dördüncü sırada bitiren ekipler ise 6'lı Final'e kalabilmek için çeyrek final play-in müsabakalarına çıkacak. Bu turda Casademont Zaragoza (İspanya)-Tango Bourges Basket (Fransa) ve Basket Landes (Fransa)-ZVVZ USK Prag (Çekya) ekipleri karşılaşacak. Bu turu geçen ekipler 6'lı Final'de çeyrek final oynama hakkı elde edecek.
Şampiyonun belirleneceği 6'lı Final organizasyonu ise 9-13 Nisan'da oynanacak. Ev sahibi ülke daha sonra açıklanacak.
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