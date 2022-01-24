FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi

24 Ocak 2022 Pazartesi, 13:02

Bursa'daki TOFAŞ Nilüfer Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, Türk Telekom’un dijital platformu Tivibu'dan naklen yayımlanacak.

F Grubu'nda yer alan TOFAŞ, 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider olarak son 16 turuna kaldı. G Grubu'nda bulunan Darüşşafaka ise 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı ve play-in turuna kaldı. Bu turda son 2 sezonun şampiyonu Hereda San Pablo Burgos'u saf dışı bırakan yeşil-siyahlı takım, son 16'ya adını yazdırdı.

Son 16 turunda iki takım, İspanya'nın BAXI Manresa ve İtalya'nın Nutribullet Treviso ekipleriyle birlikte J Grubu'nda yer aldı. Grubun ilk maçı, TOFAŞ ile Darüşşafaka arasında yapılacak Türk derbisine sahne olacak.

TOFAŞ, ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında 23 Ocak'ta ağırladığı Darüşşafaka'yı 81-65 mağlup etmişti.



