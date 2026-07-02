FIBA U17 Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda son 16 turu sona erdi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki son 16 turu maçlarının ardından organizasyonda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Buna göre Türkiye, çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.

3 Temmuz Cuma günü devam edecek FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

ABD-Porto Riko

Kanada-Avustralya

Fransa-Türkiye

Litvanya-Sırbistan

Son 16 turunda bugün alınan sonuçlar ise şöyle:

Japonya-Litvanya: 62-98

Fransa-Çin: 96-70

ABD-Kamerun: 141-85

İtalya-Kanada: 64-86

Slovenya-Avustralya: 75-104

Yeni Zelanda-Sırbistan: 91-121

Türkiye-Venezuela: 78-73

Porto Riko-Fildişi Sahili: 101-85