FIBA'dan Karşıyaka'ya transfer yasağı

FIBA'dan gelen transfer yasağı kararı nedeniyle Karşıyaka, transferlerini beklemeye aldı.

FIBA'dan Karşıyaka'ya transfer yasağı
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AA
Yayınlanma: 16.01.2025 - 16:38

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi temsilcilerinden Karşıyaka'nın transfer çalışmalarının FIBA'dan gelen transfer yasağı kararı nedeniyle beklemeye alındığını bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeniden yapılanma sürecinde transfer çalışmalarına hız verildiği ve 1 yerli ile 2 ABD'li oyuncunun transferinin imza aşamasına getirildiği belirtildi.

FIBA'dan gelen son dakika transfer yasağı kararıyla bu planların beklemeye alındığı aktarılan açıklamada, "Bu yasağın 2022-23 sezonunda forma giyen oyuncumuz Mindaugas Kuzminskas'ın ödenmeyen maaş ve menajerlik ücretlerinden kaynaklandığı tarafımıza iletilmiştir. Bununla birlikte, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarını kapsayan geçmiş dönem mali yükümlülükleriyle ilgili birçok dosya, FIBA nezdinde işlem görmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, basketbol şube yetkililerinin süreçle ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.


Etiketler: #Karşıyaka #FIBA #transfer yasağı

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