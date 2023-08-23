NBA yıldızı Kyrie Irving: 'Avustralya için oynamak istiyordum'

Yayınlanma: 23.08.2023 - 15:34

Güncelleme: 23.08.2023 - 15:34

Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, geçmişte Avustralya Milli takımında oynamak istediğini ancak koç Mike Krzyzewski'nin buna izin vermediğini söyledi.

ABD Milli Takımı'nın ana oyuncularından biri olarak 2014'te FIBA Dünya Kupası'nı ve 2016'da ise olimpiyat altın madalyasını kazanmış olan Kyrie'nin, ABD Milli Takımı ve Duke Üniversitesi Başantrenörü Krzyzewski müdahale edene kadar Avustralya'yı temsil etmek istediği ortaya çıktı.

"KOÇ K BUNA İZİN VERMEZDİ"

Kyrie bu durumu, yakın zamanda Twitch'te düzenlediği bir canlı yayında şu şekilde açıkladı:

"ABD Takımında oynamama rağmen kendimi uluslararası bir oyuncu olarak görüyorum. Bu konuyu açtığımda arkadaşlarımın çoğu bana gülüyor ve bazı hayranlar da aynı fikirde olmayabilir, fakat ben Avustralya doğumluyum.

ABD Takımı, 17 veya 18 yaşımdayken benden onlar için oynamamı istemişti. Ben Avustralya için oynamak istiyordum ama olmamıştı. Koç K (Mike Krzyzewski) zaten buna izin vermezdi."

ABD Milli Takımı'nda 10 numaralı formayı giyen Irving, 2014 Dünya Kupası ve 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda forma giydiği toplam 17 maçta 11,8 sayı ve 4,2 asist ortalamaları yakalamıştı.