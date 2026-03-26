FIFA 2026 Dünya Kupası kıtalararası play-off yarı finalleri yarın oynanacak

26.03.2026 10:51:00
FIFA 2026 Dünya Kupası kıtalararası play-off yarı final karşılaşmaları yarın oynanacak. Oynanan karşılaşmaların ardından iki takım FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Yarın oynanacak yarı final maçları programı şöyle:

01.00 Bolivya-Surinam

06.00 Yeni Kaledonya-Jamaika

Kıtalararası play-off eşleşmeleri:

1. Yol: Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo

2. Yol: Bolivya-Surinam / Irak

İlgili Haberler

Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh hakkında Dünya Kupası iddiası!
Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh hakkında Dünya Kupası iddiası! Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 24 yaşındaki Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Dünya Kupası açıklaması: 'Büyük konuşmak iyi bir şey değil ama...'
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Dünya Kupası açıklaması: 'Büyük konuşmak iyi bir şey değil ama...' Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası katılımı hakkında açıklamalarda bulundu.
Arda Güler'den Dünya Kupası mesajı: 'Tek hayalimiz'
Arda Güler'den Dünya Kupası mesajı: 'Tek hayalimiz' A Milli Takımımızın yıldız isimlerinden Arda Güler, Romanya maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.