İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Dünya Kupası açıklaması: 'Büyük konuşmak iyi bir şey değil ama...'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TRT Spor'a konuştu ve Dünya Kupası için mesaj verdi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Hep istiyoruz, millet olarak istiyoruz. Cenabı Allah, yarından başlayıp iki sınavı başarıyla geçmeyi nasip etsin. Dünya Kupası bizi bekliyor. İnşallah gidip orada başarılı oluruz ve başarılı olacağımıza inanıyoruz."

"BÜYÜK KONUŞMAK İYİ DEĞİL AMA..."

"Büyük konuşmak iyi bir şey değil ama Romanya, Kosova ve Slovakya'yı yenemedikten sonra Amerika'ya gitmeyelim."

"Hep söyledim, bazı arkadaşlar alınıyor ama kimseye karaktersiz demiyorum, çok iyi bir takımımız var kalite ve karakter yapısı olarak. Her şeyi hak ediyorlar. Çok güzel bir kura çektik Amerika'da. Cenabı Allah, şu iki maçı kazasız atlatmayı nasip etsin."

"80 MİLYON OLARAK DÜŞÜNMEYELİM"

"Orada da Türk milletini ve İslam alemini, sadece 80 milyon olarak düşünmeyelim, bir sürü İslam ülkelerinden federasyon başkanı, 'Başkanım, 80 milyon olarak düşünmeyin. Biz başarınızı bekliyoruz, gurur duyacağız' diyor. Cenabı Allah nasip eder ya bu kadar beklenti varken."