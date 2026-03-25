İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Dünya Kupası açıklaması: 'Büyük konuşmak iyi bir şey değil ama...'

25.03.2026 17:35:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası katılımı hakkında açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TRT Spor'a konuştu ve Dünya Kupası için mesaj verdi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Hep istiyoruz, millet olarak istiyoruz. Cenabı Allah, yarından başlayıp iki sınavı başarıyla geçmeyi nasip etsin. Dünya Kupası bizi bekliyor. İnşallah gidip orada başarılı oluruz ve başarılı olacağımıza inanıyoruz."

"BÜYÜK KONUŞMAK İYİ DEĞİL AMA..."

"Büyük konuşmak iyi bir şey değil ama Romanya, Kosova ve Slovakya'yı yenemedikten sonra Amerika'ya gitmeyelim."

"Hep söyledim, bazı arkadaşlar alınıyor ama kimseye karaktersiz demiyorum, çok iyi bir takımımız var kalite ve karakter yapısı olarak. Her şeyi hak ediyorlar. Çok güzel bir kura çektik Amerika'da. Cenabı Allah, şu iki maçı kazasız atlatmayı nasip etsin."

"80 MİLYON OLARAK DÜŞÜNMEYELİM" 

"Orada da Türk milletini ve İslam alemini, sadece 80 milyon olarak düşünmeyelim, bir sürü İslam ülkelerinden federasyon başkanı, 'Başkanım, 80 milyon olarak düşünmeyin. Biz başarınızı bekliyoruz, gurur duyacağız' diyor. Cenabı Allah nasip eder ya bu kadar beklenti varken."

Gabriel Sara'dan Brezilya Milli Takımı açıklaması: Okan Buruk ve Carlo Ancelotti sözleri... Kariyerinde ilk kez milli takıma seçilen Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sara, Galatasaray'a transferi sürecinde teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşmenin belirleyici olduğunu söyledi.
İran Milli Futbol Takımı Antalya'da hazırlanıyor! İran Milli Futbol Takımı, Nijerya ve Kosta Rika ile yapacağı hazırlık maçlarını Antalya'da oynayacak.
Vincenzo Montella'dan A Milli Takım sözleri: 'Futbolcuları baskı altına almaya gerek yok' A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.