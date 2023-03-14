FIFA açıkladı: Dünya Kulüpler Kupası'nın formatı değişti!
FIFA, Dünya Kulüpler Kupası'nın 2025 yılından itibaren 32 takımla düzenleneceğini açıkladı.
FIFA, Dünya Kupası ile birlikte Dünya Kulüpler Kupası'nın formatında da değişikliğe gitti.
2025 YILINDAN İTİBAREN 32 TAKIM KATILACAK
Yapılan açıklamada, turnuvanın Haziran 2025'ten itibaren 32 takımla oynanacağı belirtildi.
FIFA'nın duyurusuna göre; 2021-2024 yılları arasındaki Şampiyonlar Ligi şampiyonları, katsayı sıralamasına göre Avrupa'dan 8 takım, Asya, Afrika, Kuzey ve Orta Amerika'dan 4 takım, Güney Amerika'dan 6 takım, Avustralya'dan 1 ve ev sahibi 2025 yılından itibaren turnuvaya katılacak.
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