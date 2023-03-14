FIFA açıkladı: Dünya Kulüpler Kupası'nın formatı değişti!

FIFA, Dünya Kulüpler Kupası'nın 2025 yılından itibaren 32 takımla düzenleneceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 20:21
FIFA açıkladı: Dünya Kulüpler Kupası'nın formatı değişti!
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FIFA, Dünya Kupası ile birlikte Dünya Kulüpler Kupası'nın formatında da değişikliğe gitti.

2025 YILINDAN İTİBAREN 32 TAKIM KATILACAK

Yapılan açıklamada, turnuvanın Haziran 2025'ten itibaren 32 takımla oynanacağı belirtildi.

FIFA'nın duyurusuna göre; 2021-2024 yılları arasındaki Şampiyonlar Ligi şampiyonları, katsayı sıralamasına göre Avrupa'dan 8 takım, Asya, Afrika, Kuzey ve Orta Amerika'dan 4 takım, Güney Amerika'dan 6 takım, Avustralya'dan 1 ve ev sahibi 2025 yılından itibaren turnuvaya katılacak.


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