FIFA açıkladı: Süper Lig ekibine flaş transfer yasağı!
FIFA, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a transfer yasağı cezasının verildiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor'a FIFA'dan kötü haber geldi.
2 DÖNEM TRANSFER CEZASI
FIFA, Hatayspor'a Renat Dadashov dosyasından dolayı 2 dönem sportif (kalıcı) transfer yasağı verdi.
Güney ekibi, CAS'a başvurmuş olması halinde öncelikle CAS'tan yürütmenin durdurulmasını talep edecek. Ancak yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde ise devre arası yeni oyuncu transferi yapabilir.
Hatayspor'da geride kalan sezon forma giyen Renat Dadashov, 14'ü ilk 11, 33 maçta görev aldı ve 6 kez rakip fileleri havalandırdı.
25 yaşındaki Azerbaycanlı forvet şu anda 1. Lig'de Ankaragücü'nde oynuyor.
İŞTE TRANSFER YASAĞI ALAN TAKIMLAR
FIFA'nın transfer yasaklı kulüpler listesinde yer alan 6 Süper Lig kulübü şunlar:
Adana Demirspor 2 dönem
Antalyaspor 2 dönem
Eyüpspor 3 dönem
Hatayspor 2 dönem
Kayserispor 3 dönem
Samsunspor 2 dönem
Spor Haberleri
- Süper Lig ekibine flaş transfer yasağı!
- Altay Bayındır'dan 'maçın hayvanı' paylaşımına yanıt!
- Khabib Nurmagomedov'a büyük şok: Uçaktan indirildi!
- Türkiye Yüzme Federasyonu’na yeni sponsor
- Kırmızı Şeytanlar onu hiç unutamayacak!
- Beşiktaş'tan Mert Günok kararı!
- Galatasaray'dan flaş İlkay Gündoğan hamlesi!
- 500 bin TL'lik Galatasaray sorusu gündem oldu!
- Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'a veda etti!
- Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'ya sürpriz talip!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener'in görevi kesinleşti' iddiası
- Sorular sızdı, sınavlar iptal edildi!
- Karadeniz'de şiddetli deprem
- Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a gözaltı!
- İmamoğlu'ndan flaş 'Akpolat' açıklaması
- Köprü ve otoyol geçiş fiyatlarına zam!
- Özel'den gözaltı sonrası ilk açıklama
- Tonlarca patates toplatılıp imha ediliyor
- Bakandan asgari ücret ara zam mesajı!
- Avukat kadın, 12. katın balkonunda intihara kalkıştı!