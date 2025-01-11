Galatasaray maçı öncesi Hatayspor'a 2 kötü haber!

Hatayspor'da Rizespor maçında sarı kart gören Rui Pedro ve Erce Kardeşler, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray maçı öncesi Hatayspor'a 2 kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2025 - 17:56

Süper Lig'de Rizespor ile karşılaşan Hatayspor'da Rui Pedro ve Erce Kardeşler, cezalı duruma düştü.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Pedro, 69. dakikada yerini Massanga'ya bıraktı. Daha sonra 70. dakikada kulübede sarı kart gören Rui Pedro, gelecek hafta cezalı duruma düştü. Hakeme itirazları sonrası sarı kart gören Erce Kardeşler de gelecek hafta forma giyemeyecek.

Hatayspor, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray ile karşılaşacak.


Etiketler: #hatayspor #Rui Pedro #galatasaray
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