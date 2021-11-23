FIFA adayları belirledi, yılın futbolcusu kim olacak?

23 Kasım 2021 Salı, 07:23

2021 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, erkekler ve kadınlar futbolunda yılın en başarılı isimleri, aralarında Eniola Aluko, Emma Byrne, Marta Tejedor, Tim Cahill, David Trezeguet ve Alexi Lalas'ın da yer aldığı heyet tarafından belirlendi.

OYLAMA 10 ARALIK'TA SONA ERECEK

Bugün başlayan halk oylaması, 10 Aralık'ta tamamlanacak. Her kategoride en fazla oyu alan 3 aday, finale kalacak. Finalistler, 2022 yılının başlarında, kazananlar ise 17 Ocak'ta açıklanacak. Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü'nün adayları ise daha sonra duyurulacak.

'FIFA 2021 En İyi Futbolcu' adayları şöyle:

Karim Benzema (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Jorginho (Chelsea)

N'Golo Kante (Chelsea)

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi ( Barcelona/Paris Saint-Germain)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Muhammed Salah (Liverpool)

Kadınlar

Stina Blackstenius (Hacken)

Aitana Bonmati (Barcelona)

Lucy Bronze (Manchester City)

Magdalena Eriksson (Chelsea)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Pernille Harder (Chelsea)

Jennifer Hermoso (Barcelona)

Ji Soyun (Chelsea)

Sam Kerr (Chelsea)

Vivianne Miedema (Arsenal)

Alexia Putellas (Barcelona)

Christine Sinclair (Portland Thorns)

Ellen White (Manchester City)

En iyi teknik direktör

Antonio Conte (Inter/Tottenham)

Hansi Flick (Bayern Münih/Almanya Milli Takımı)

Pep Guardiola (Manchester City)

Roberto Mancini (İtalya Milli Takımı)

Lionel Sebastian Scaloni (Arjantin Milli Takımı)

Diego Simeone (Atletico Madrid)

Thomas Tuchel (Chelsea)

En iyi kaleci

Alisson Becker (Liverpool)

Gianluigi Donnarumma (Milan/Paris Saint-Germain)

Edouard Mendy (Chelsea)

Manuel Neuer (Bayern Münih)

Kasper Schmeichel (Leicester City)



