FIFA Başkanı duyurdu: Dünya Kupası finalinde bir ilk!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finalinde devre arası şovu yapılacağını açıkladı.

FIFA Başkanı duyurdu: Dünya Kupası finalinde bir ilk!
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AA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 13:58

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası finalinde devre arası şovu yapılacağını duyurdu.

İLK KEZ YAPILACAK

Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "New Jersey'de yapılacak FIFA Dünya Kupası finalinde ilk kez bir devre arası şovunu teyit edebilirim. Bu, FIFA Dünya Kupası için tarihi bir an ve dünyanın en büyük spor etkinliğine yakışır bir gösteri olacak" ifadelerini kullandı.

2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.


Etiketler: #Gianni Infantino #2026 Dünya Kupası #Devre arası

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