FIFA Başkanı Gianni Infantino kimdir? Gianni Infantino kaç yaşında ve nereli?

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 13:03

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 13:03

FIFA Kongresi, Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenirken, kongrede başkanlık seçimi de yapıldı. Seçime tek aday giren mevcut başkan Gianni Infantino yeniden başkanlığa seçildi. İlk olarak 2016 yılında FIFA başkanlığı koltuğuna oturan Infantino, 2027 yılına kadar bu görevini sürdürecek.

GİANNİ İNFANTİNO KİMDİR?

Gianni Infantino, 23 Mart 1970 tarihinde İsviçre'nin Brig kentinde dünyaya geldi. Aslen İtalyan olan Infantino, hem İtalyan hem de İsviçre vatandaşlığına sahiptir. 53 yaşındaki futbol yöneticisi, lisans eğitimini ülkesinde Fribourg Üniversitesi'nde hukuk dalında tamamladı.

Gianni Infantino, Hukuk Fakültesinden avukat olarak mezun olduktan sonra futbol kulüplerine hukuk danışmanlığı yapmaya başladı.

UEFA bünyesine katılmadan önce Neuchatel Üniversitesi bünyesindeki Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi’nde (CIES) genel sekreterlik ve İtalya, İspanya ve İsviçre gibi çeşitli ülkelerinin futbol yönetimine danışmanlık yaptı. 2000 yılında UEFA’da çalışmaya başlayan Gianni Infantino, Kulüp Lisanslama biriminde görev aldı. Burada yıldızı parlayan İsviçreli spor adamı yavaş yavaş yükseldi ve UEFA‘nın Genel sekreteri oldu. Böylelikle Michel Platini‘nin sağ kolu ve UEFA‘nın ikinci adamı oldu.

26 Şubat 2016‘da yapılan seçimlerde, 207 oyun 115’ini alarak FIFA‘nın yeni başkanı oldu.

2023 yılında FIFA Kongresi'nde yapılan seçimde mevcut başkan Gianni Infantino yeniden başkan oldu. Infantino, 3. kez FIFA başkanı görevini yürütecek ve 2027 yılına kadar başkanlığa devam edecek.



GIANNI INFANTINO ÖZEL YAŞAMI

Infantino İtalyanca, Fransızca, Almanca, İngilizce ve İspanyolca dillerini akıcı bir biçimde konuşabiliyor. Gianni Infantino, Lübnanlı Leena Al Ashqar ile evlidir; çiftin Alessia, Sabrina, Shania Serena ve Dhalia Nora adlarında dört çocuğu vardır.

GIANNI INFANTINO MESLEK KARİYERİ

2000 – 2003 – UEFA İşletme yöneticisi

2004 – 2007 – UEFA Lisans bölüm yönetmeni

2004 – 2007 – UEFA Hukuk direktörü

2007 – 2007 – UEFA Teknisyel Direktörü

2007 – 2009 – UEFA Yönetim Kurulu Başkan Vekili

2009 – 2016 – UEFA Genel sekreter

2018 – UEFA Başkanı

2023 - FIFA Başkanı