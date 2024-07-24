FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na davet!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'na davet etti.

AA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 22:12
FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na davet!
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na davet etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Infantino, Fransa'nın ev sahipliğinde başkent Paris'te yapılacak olimpiyat oyunları için TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na davet mektubu gönderdi.

Gianni Infantino

PARİS 2024 DAVETİ

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonrası Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na tebrik mesajı gönderen Infantino, 26 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 için de kendisine davette bulundu.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 30 Temmuz'da Paris'te FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya gelerek özel bir görüşme gerçekleştirecek.


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