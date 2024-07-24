TFF Genel Sekreteri görevine Abdullah Ayaz getirildi
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Genel Sekreteri görevine Abdullah Ayaz'ın getirildiğini açıkladı.
TFF'de yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulunda görev dağılımları yapılmaya devam ediyor. TFF yaptığı son açıklamayla genel sekreterlik görevine Abdullah Ayaz'ın getirildiğini duyurdu.
ABDULLAH AYAZ, TFF GENEL SEKRETERİ OLDU
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, TFF Genel Sekreteri görevine Abdullah Ayaz getirildi. 1 Şubat 1981 doğumlu olan Abdullah Ayaz, Lisans ve Yüksek Lisansını Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamladı. Çeşitli profesyonel futbol ve basketbol kulüplerinde, STK'larda üst düzey yöneticilik yapan Ayaz; evli, 1 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. Meclis görevleri ile birlikte 10 yıllık kamu yöneticiliği tecrübesi olan Abdullah Ayaz'a yeni görevinde başarılar dileriz. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Genel Sekreterlik görevini yürüten Taner Senseven'e bugüne kadar sürdürdüğü özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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