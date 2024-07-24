TFF 1. Lig'de fikstür çekildi
TFF 1. Lig 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Ligde mücadele edecek 20 takımın belirlendiği 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos 2024'te başlayacak ve 10 Mayıs 2025'te sona erecek.
TFF 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz ile TFF 1. Lig'de mücadele edecek kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.
Ligde 20 takımın mücadele edeceği 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos'ta başlayıp 10 Mayıs 2025'te sona erecek.
Ligin ilk hafta maç programı şöyle:
Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK
Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK
MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor
İstanbulspor-Manisa FK
Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler
Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK
Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü
Kocaelispor-Gençlerbirliği
Adanaspor-Esenler Erokspor
Yeni Malatyaspor-Pendikspor
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