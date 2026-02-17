Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor'u deviren Türk Telekom Dörtlü Final'de!

Trabzonspor'u deviren Türk Telekom Dörtlü Final'de!

17.02.2026 20:51:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Trabzonspor'u deviren Türk Telekom Dörtlü Final'de!

Türk Telekom, Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Trabzonspor'u 100-77 mağlup ederek Dörtlü Final biletini aldı.

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Türk Telekom, Trabzonspor'u 100-77 yendi.

Maçın ilk çeyreğine iyi başlayan Türk Telekom, Doğuş Özdemiroğlu ve Bankston'un ürettiği sayılarla 2. dakikada 5-0 üstünlük sağladı. Rakibine Reed, Yeboah ile etkili yanıt veren Trabzonspor, 5. dakikada 7-8 öne geçti. Berkan Durmaz'ın boyalı alandan ürettiği sayılarla üretken olan ev sahibi takım, çeyreğin son 2 dakikasına 13-10 skor avantajıyla başladı. Bordo mavili takım, Hamm ve Ege Arar ile pota altından bulduğu sayılarla farkı eritse de ilk çeyreği Türk Telekom, Smith'in de 3 sayılık basketiyle 18-17 önde geçti.

İkinci periyoda da çok iyi başlayan ev sahibi takım, Doğuş Özdemiroğlu ve Usher'in de pota altından katkısıyla 17. dakikada 13 sayılık farka ulaştı: (43-30). Trabzonspor, Delgado ve Reed ile bulduğu sayılarla yanıt vermeye çalışsa da pota altını iyi kullanan Ankara temsilcisi 19. dakikada skoru 49-34'e getirerek 15 sayılık farka ulaştı. İlk yarıyı çok etkili oynayan Türk Telekom, Doğuş Özdemiroğlu'nun 12 sayılık katkısıyla devreye 51-37'lik skor avantajıyla girdi.

TÜRK TELEKOM DÖRTLÜ FİNAL'DE

Üçüncü çeyreğin başında da etkili oyununu sürdüren Ankara ekibi; Simonovic, Trifunovic ve Usher'in dış atışlardan katkısıyla 26. dakikada 25 sayılık farka ulaştı: (68-43). Çeyreğin kalan dakikalarında da etkili oyununu sürdüren ve 3. periyodu da 79-58 önde geçen Türk Telekom, karşılaşmayı da 100-77 kazanarak 20-22 Şubat'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e yükseldi.

Türk Telekom, bu akşam oynanacak Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko çeyrek final karşılaşmasında kazanan takımla 20 Şubat Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak yarı final maçında karşı karşıya gelecek.

Salon: Ankara

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

Türk Telekom: Ata Kahraman 6, Trifunovic 6, Simonovic 19, Doğuş Özdemiroğlu 16, Bankston 12, Berkan Durmaz 4, Allman 17, Alexander 6, Usher 11, Smith 3, Atakan Biçer

Trabzonspor: Reed 18, Berk Demir, Yeboah 5, Taylor 14, Delgado 4, Tinkle 10, Cem Ulusoy 6, Batu Bircan, Hamm 13, Ege Arar 4, Dorukhan Engindeniz 3

1. Periyot: 18-17

Devre: 51-37

3. Periyot: 79-58

İlgili Konular: #trabzonspor #Türk Telekom #Türkiye Kupası

İlgili Haberler

Okan Buruk'tan Juventus maçında Leroy Sane kararı!
Okan Buruk'tan Juventus maçında Leroy Sane kararı! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı sona eren Alman oyuncu Leroy Sane'ye UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda karşılaşacağı Juventus maçında ilk 11'de görev vermedi.
CANLI YAYIN: Galatasaray 5-2 Juventus | CANLI ANLATIM: UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-off Turu
CANLI YAYIN: Galatasaray 5-2 Juventus | CANLI ANLATIM: UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-off Turu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında kendi sahasında Juventus'u ağırlıyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
6 gollü maçta kazanan Ümraniyespor!
6 gollü maçta kazanan Ümraniyespor! Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Boluspor'u 4-2 mağlup etti.