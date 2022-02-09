FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde Al Hilal ile Chelsea karşılaştı
FIFA Dünya Kulüpler Kupası Yarı Final karşılaşmasında Al Hilal Riyadh'ı mağlup eden Chelsea, Palmeiras'ın rakibi oldu.
FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyadh ile İngiliz kulüp Chelsea karşı karşıya geldi.
Muhammed Bin Zayed Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Chelsea, 32. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmadı ve Chelsea, Al Hilal'i 1-0 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.
FİNAL 12 ŞUBAT'TA
Öte yandan turnuvanın final karşılaşması ise 12 Şubat Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. İngiliz kulüp Chelsea ile Brezilya ekibi Palmeiras, kupayı müzelerine götürmek için mücadele edecek.
İlgili Haberler
- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşması oynandı
- El-Cezire, 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ikinci tura yükseldi
- 6 konfederasyonun en iyi futbol kulüpleri sahada
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Elektrik fiyatlarına bir eleştiri de MÜSİAD'dan!
- Assos'ta Felsefe sempozyumu 25-26 Şubatta!
- Falyalı’nın öldürülmesi ile ilgili yeni gelişme
- Saat vermişti: Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı
- Red Bull Racing yeni aracını tanıttı
- Karadeniz ekibi çeyrek finalde
- 90 dakikalık egzersizin aşı sonrası etkisi
- FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda finalin adı belli oldu
- Alevi yurttaşlara küfür ve hakaret eden şahıs tutuklandı
- Sığır taşıyan TIR kaza yaptı, hayvanlar yola dağıldı