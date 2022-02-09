FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde Al Hilal ile Chelsea karşılaştı

09 Şubat 2022 Çarşamba, 22:50

FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyadh ile İngiliz kulüp Chelsea karşı karşıya geldi.

Muhammed Bin Zayed Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Chelsea, 32. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmadı ve Chelsea, Al Hilal'i 1-0 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.

FİNAL 12 ŞUBAT'TA

Öte yandan turnuvanın final karşılaşması ise 12 Şubat Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. İngiliz kulüp Chelsea ile Brezilya ekibi Palmeiras, kupayı müzelerine götürmek için mücadele edecek.

