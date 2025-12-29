Cumhuriyet Gazetesi Logo
FIFA duyurdu: 2026 Dünya Kupası için rekor başvuru!

29.12.2025 20:43:00
AA
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için 150 milyonu geçen bilet talebiyle karşılaştıklarını duyurdu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, 2026 Dünya Kupası için 150 milyonu geçen bilet talebiyle tarihin en yüksek başvuru sayısına ulaşıldığını açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 11 Aralık'ta başlayan satışlarda 200'den fazla ülkeden bilet talebinde bulunulduğu ve doğrulanmış kredi kartı verilerine göre 2026 Dünya Kupası biletlerine gelen başvuru sayısının sunulan koltuk kapasitesinin 30 katından fazla olduğu belirtildi.

TOPLAM SEYİRCİNİN 3,4 KATI

Açıklamada, bilet başvurularının 1930'dan bu yana düzenlenen 22 Dünya Kupası'ndaki toplam 964 maçın seyirci sayısının tam 3,4 katı olduğu aktarıldı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

