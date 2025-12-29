Süper Lig ekibinden Cenk Tosun iddialarına yanıt!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.12.2025 19:40:00
Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, katıldığı bir radyo programında Fenerbahçeli oyuncu Cenk Tosun hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Radyospor'da açıklamalarda bulundu ve kulübün transfer gündemine açıklık getirdi.

Bakır, Fenerbahçe'de kadro dışı durumda bulunan Cenk Tosun ile ilgilenmediklerini söyledi.

"CENK TOSUN GÜNDEMİMİZDE OLMADI"

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Cenk Tosun ile ilgili hiçbir şekilde bir gündemimiz olmadı. Basınında yer alan bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Samet Akaydin ve Alikulov gibi değerli oyuncularımız için de şu an için kulübümüze ulaşmış resmi bir talep yok. Bazı haberler maalesef iyi niyetli değil, hem kulübe hem oyuncuya zarar veriyor" dedi.

TEDESCO AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kupada Beşiktaş ile oynanan maçın ardından, "İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Emre Mor gibi isimler geri dönecek mi?" şeklinde gelen soruya, "O konuyla ilgili herhangi bir gelişme, yeni haber yok. Yeni gelişme olursa söyleriz" yanıtını vermişti.

Fenerbahçe'de bu sezon kadro dışı kalan 34 yaşındaki Cenk Tosun'un, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

