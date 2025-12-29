Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.12.2025 20:00:00
Lille'den dikkat çeken Berke Özer paylaşımı: 'Birkaç haftalık adaptasyon döneminin ardından...'

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille, milli kaleci Berke Özer hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Lille, yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı Berke Özer için dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

EN İYİ KURTARIŞI SORULDU 

Fransız temsilcisi, sosyal medya hesabından Berke Özer için, "Berke Özer, birkaç haftalık adaptasyon döneminin ardından kalemizi başarıyla savunuyor. Onun en güzel kurtarışlarından 10 tanesini seçtik (birçoğu penaltı kurtarışı), Şimdi sıra sende, en beğendiğin 3 kurtarışı seç" paylaşımı yaptı.

Berke Özer, Lille forması altında bu sezon 21 maçta kaleyi korudu.

Lille'nin paylaşımı şu şekilde:

İlgili Konular: #berke özer #lille #Fransa Ligue 1

