FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda çeyrek finale yükseldi

Kadınlar Dünya Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Hollanda, Güney Afrika'yı 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

DHA
Yayınlanma: 06.08.2023 - 09:23
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda çeyrek finale yükseldi
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Kadınlar Dünya Kupası Son 16 Turunda Hollanda ile Güney Afrika mücadele etti.

TSİ 05.00'te Allianz Stadyumu'nda oynanan maçta Japonya Futbol Federasyonu'ndan Yoshimi Yamashita düdük çaldı. Yamashita'nın yardımcılıklarını Makoto Bozono ile Naomi Teshirogi üstlendi.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Jill Jamie Roord ile 68'inci dakikada Lineth Beerensteyn kaydetti.

Hollanda bu sonucun ardından çeyrek finale yükseldi.


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