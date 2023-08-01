FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda ve ABD son 16 turuna yükseldi

Yayınlanma: 01.08.2023 - 15:40

Güncelleme: 01.08.2023 - 15:40

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası E Grubu'nda son maçlar oynandı.

Dunedin Stadyumu'nda oynanan mücadelede Vietnam ve Hollanda karşı karşıya geldi. Hollanda, E Grubu son maçında Vietnam'ı 7-0 mağlup etti.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri, 8'inci dakikada Lieke Martens, 11'inci dakikada Katja Snoeijs, 18 ve 57'nci dakikalarda Esmee Brugts, 23 ve 83'üncü dakikalarda Jill Roord, 45'inci dakikada ise Danielle van de Donk kaydetti.

Grubun diğer mücadelesinde, Portekiz ile ABD karşılaştı. Eden Park'ta oynanan mücadele, golsüz beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçlarla Hollanda 7 puanla grubu 1'inci, ABD ise 5 puanla 2'nci tamamlayarak son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Öte yandan son 16 turuna kalan Hollanda ve ABD'nin rakipleri, yarın oynanacak G Grubu karşılaşmalarının ardından belli olacak.