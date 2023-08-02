Brezilya, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na veda etti

FIFA Kadınlar Dünya Kupası F Grubu 3'üncü maçında Jamaika ile golsüz berabere kalan Brezilya, turnuvaya veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2023 - 16:04
Brezilya, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na veda etti
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Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda, F ile G gruplarındaki son maçlar oynandı.

F Grubu'nda Panama'yı 6-3 yenen Fransa, 7 puanla grup lideri olarak tur atladı. Brezilya ile 0-0 berabere kalan Jamaika, 5 puanla 2. oldu ve tarihinde ilk kez gruptan çıktı.

Brezilya böylece 4 puanla 3. sırada yer alarak 1995'ten bu yana ilk defa grup aşamasını geçemedi.

GÜNEY AFRİKA İLK KEZ SON 16'DA 

G Grubu'nda son 16 turuna yükselmeyi garantileyen İsveç, Arjantin'i de 2-0 mağlup ederek 9 puanla zirvenin sahibi oldu.

Güney Afrika ise 90+2'nci dakikada attığı golle İtalya'yı 3-2 yenerek turnuva tarihindeki ilk galibiyetini aldı. 4 puan toplayan Güney Afrika, tarihinde ilk kez grup aşamasını geçti.

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselecek son 2 takım, yarın H Grubu'nda oynanacak Güney Kore-Almanya ve Fas-Kolombiya maçlarının ardından belli olacak.


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