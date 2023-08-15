FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

Yayınlanma: 15.08.2023 - 13:05

Güncelleme: 15.08.2023 - 13:05

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'ndaki ilk yarı finalde İspanya ile İsveç karşı karşıya geldi.

Auckland'daki Eden Park'ta oynanan ve son anları nefes kesen maçı 2-1 kazanan İspanya finale yükselen ilk takım oldu.

Mücadelenin ilk 40 dakikası İspanya'nın mutlak üstünlüğüne ve değerlendiremediği pozisyonlara sahne oldu. İsveç ilk yarının son anlarında baskı kursa da sonuç alamadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

Dengede geçen 2. yarıda İspanya aradığı golü 81. dakikada Salma Paralluelo'nun ayağından buldu. İsveç 88. dakikada Rebecka Blomqvist ile beraberliği buldu. Bu golün hemen 1 dakika sonrasında Olga Carmona'nun attığı şık golle İspanya maçı 2-1 kazanarak 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'ndaki ilk finalist oldu.

Turnuvada diğer yarı final maçı 16 Ağustos Çarşamba günü TSİ 13.00'te Avustralya ile İngiltere arasında oynanacak.

Dünya Kupası'nın sahibini belirleyecek final maçı ise 20 Ağustos Pazar günü oynanacak.

İSPANYA İLK KEZ FİNALDE

Daha önce uluslararası turnuvalarda kayda değer başarısı olmayan ve katıldığı Dünya Kupası organizasyonlarında son 16'dan öteye geçemeyen İspanya tarihinde ilk kez finale çıkmış oldu.