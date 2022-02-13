FIFA kokartlı hakem Deniz Aytekin, özür diledi: Gol sayılmamalıydı
Almanya'nın FIFA kokartlı hakemlerinden Deniz Aytekin, Bundesliga'da yönettiği maçın ardından verdiği gol kararı için özür diledi. Aytekin, "Pozisyon ofsayttı ve gol sayılmamalıydı. Can sıkıcı bir durum ama evet, gol sayılmamalıydı" dedi.
Bundesliga'da görev yapan Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin, Freiburg - Mainz maçının ardından özür diledi. FIFA kokartlı Aytekin'in yönettiği karşılaşma 1-1 sona ermiş ancak Freiburg'un golü tepki toplamıştı.
FREIBURG - MAINZ MAÇINDA NE OLDU?
Bundesliga'da Freiburg ile Mainz'in karşı karşıya geldiği maçın 29. dakikasında konuk ekip Alexander Hack'ın 30. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Deniz Aytekin golün ardından elle oynama şüphesiyle bir süre VAR'ı dinledi ancak daha sonra karar değişmedi ve gol geçerli sayıldı.
Ancak golde ofsayt şüphesi de vardı. VAR bu durumu es geçti ve elle oynama tespit edilmeyince gol kararı çıktı.
DENİZ AYTEKİN NE DEDİ?
Kicker'da yer alan habere göre, Deniz Aytekin pozisyonda elle oynama olup olmadığının kontrol edildiğini ancak yanlış karar verildiğini belirtti. Aytekin, "Aslında elle oynama olup olmadığını kontrol ettik. Odak noktası tamamen buydu. Pozisyon ofsayttı ve gol sayılmamalıydı. Can sıkıcı bir durum ama evet, gol sayılmamalıydı" dedi.
Freiburg teknik direktörü Christian Streich ise Aytekin'e destek verdi ve bu tür hataların olabileceğini söylerken Alman hakemin özrüne dikkat çekti.
HAKEM KURULU POZİSYONU AÇIKLADI
Öte yandan hakem kurulunun resmi Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, gol pozisyonunda olası elle oynama ya da faul şüphesiyle inceleme yapıldığı ancak bu ikisinin de olmaması nedeniyle golün verildiği belirtilirken; pozisyonda golü kaydeden Hack'in ofsaytta olduğu kabul edildi.
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