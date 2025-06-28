FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Palmeiras!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunun ilk maçında Brezilya temsilcileri Palmeiras ve Botafogo karşı karşıya geldi.
Lincoln Financial Field stadyumunda oynanan mücadele, uzatmalar sonucunda Palmeiras lehine 1-0 sonuçlandı.
Palmeiras'ın tek golünü 100.dakikada Paulinho kaydetti. Palmeiras'ta Gustavo Raul Gomez 116. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Çeyrek finale yükselen Palmeiras, TSİ 23.00'te oynanacak Benfica - Chelsea maçının galibiyle 5 Temmuz Cumartesi günü karşılaşacak.