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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Palmeiras!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Palmeiras!

28.06.2025 22:00:00
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Cumhuriyet Spor
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Palmeiras!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Palmeiras, Botafogo'yu 1-0 mağlup etti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunun ilk maçında Brezilya temsilcileri Palmeiras ve Botafogo karşı karşıya geldi.

Lincoln Financial Field stadyumunda oynanan mücadele, uzatmalar sonucunda Palmeiras lehine 1-0 sonuçlandı.

Palmeiras'ın tek golünü 100.dakikada Paulinho kaydetti. Palmeiras'ta Gustavo Raul Gomez 116. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Çeyrek finale yükselen Palmeiras, TSİ 23.00'te oynanacak Benfica - Chelsea maçının galibiyle 5 Temmuz Cumartesi günü karşılaşacak.

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