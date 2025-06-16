Porto - Palmeiras maçında gol sesi çıkmadı!

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nda Portekiz temsilcisi Porto, Brezilya ekibi Palmeiras'la 0-0 berabere kaldı.

ABD'nin East Rutherford şehrindeki MetLife Stadı'nda oynanan A Grubu karşılaşmasında Porto ile Palmeiras karşılaştı.

Maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.





BOTAFOGO, SEATTLE'I 2 GOLLE GEÇTİ

Gecenin diğer maçında B Grubu'nda Brezilya temsilcisi Botafogo, ABD ekibi Seattle Sounders'la Seattle'daki Lumen Field Stadı'nda karşılaştı.

Botafogo, maçın 28. dakikasında Jair Cunha'yla öne geçerken 44. dakikada Igor Jesus'la farkı 2'ye çıkardı.

Seattle Sounders, 75. dakikada Cristian Roldan'ın golüyle farkı 1'e indirse de bu gol galibiyet için yeterli olmadı ve karşılaşma 2-1 sona erdi.