FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda olaylı maç: Marcus Acuna ile Denzel Dumfries birbirine girdi!

Inter, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda River Plate'i 2-0 yenerek E Grubu'ndan 7 puanla lider olarak çıktı ve son 16 turuna yükseldi. Arjantin temsilcisi ise 4 puanla üçüncü sırada kalarak turnuvaya veda etti.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada goller, 72. dakikada Francesco Pio Esposito ve 90+3'te Alessandro Bastoni'den geldi.

RIVER PLATE 9 KİŞİ KALDI

River Plate'te 66. dakikada Lucas Martinez ve 90+5'te Gonzalo Montiel kırmızı kart gördü.

Öte yandan Inter - River Plate maçının son düdüğünün ardından futbolcular arasında büyük bir gerginlik yaşandı.





İKİ OYUNCU BİRBİRİNE GİRDİ

Maç boyuncu sık sık karşı karşıya gelen River Plate'in sol beki Marcus Acuna ile Inter'in sağ beki Denzel Dumfries, Montiel'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda birbirlerini girdi.

Diğer futbolcular ikiliyi ayırırken, karşılaşmanın sona ermesinin ardından gerginlik daha da arttı.





SOYUNMA ODASINA KADAR KOVALADI

Acuna, tünele kadar Dumfries'i kovalarken "Buraya gel" diye bağırdı.

Hollandalı futbolcu hızla soyunma odasına doğru yönelirken, güvenlik görevlileri ve takım arkadaşları Acuna'yı zapt etmekte oldukça zorlandı.





YABANCI CİSİMLER ATILDI

Bu sırada, River Plate tribünlerinden Dumfries’e doğru yabancı cisimler ve sopa parçaları fırlatıldı.

Bir sopanın, Hollandalı oyuncunun kafasına isabet ettiği görüldü.