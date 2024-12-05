FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kura çekimi heyecanı!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belli olacak. 32 takımlı formatla ilk kez düzenlenecek turnuvaya ABD ev sahipliği yapacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kura çekimi heyecanı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2024 - 09:52

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Gelecek yıl düzenlenecek turnuva öncesinde turnuvada grup kuraları çekilecek.

32 takımlı yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek turnuva 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında oynanacak.

TURNUVA FORMATI

Turnuvada 6 konfederasyondan 32 kulüp yer alacak. Dörderli 8 gruba ayrılacak takımlar, tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

Kura çekimi öncesi torbalar şu şekilde:

1. torba: Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Flamengo, Palmeiras, Fluminense (Brezilya), River Plate (Arjantin)

2. torba: Chelsea (İngiltere), Borussia Dortmund (Almanya), Inter, Juventus (İtalya), Porto, Benfica (Portekiz), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya)

3. torba: Al Hilal (Suudi Arabistan), Ulsan (Güney Kore), Al Ahly (Mısır), Wydad (Fas), Monterrey, Leon (Meksika), Boca Juniors (Arjantin), Botafogo (Brezilya)

4. torba: Urawa Red Diamonds (Japonya), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri), Esperance (Tunus), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika), Pachuca (Meksika), Seattle Sounders, Inter Miami (ABD), Auckland City (Yeni Zelanda)


Etiketler: #2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası #kura çekimi #real madrid

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