Rodri'den Messi sözleri: 'Ronaldo ile farkı...'
Manchester City'nin İspanyol yıldızı Rodri, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki karşılaştırma hakkında açıklamalarda bulundu.
Manchester City'nin İspanyol yıldızı Rodri, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki karşılaştırmaya yeni bir bakış açısı getirdi.
Lionel Messi'nin tarihin en iyi oyuncusu olduğunu söyleyen Rodri, "Ronaldo'ya karşı oynarken sadece ceza sahası içinde ondan çekiniyorduk. Messi'den ise her yerde çekiniyorduk. Messi, tarihin en iyi oyuncusu, tartışmaya gerek yok. Ronaldo ile Messi'nin arasındaki farkı ikisine karşı oynayan oyuncular görüyor zaten" ifadelerini kullandı.
'KİM OLDUĞUNU BİLMİYORUM BİLE'
Öte yandan sosyal medya içerik üreticisi Mr. Beast ile yaptığı sohbette Rodri hakkında konuşan Ronaldo, "Ballon d'Or'un yeni sahibini (Rodri) de YouTube kanalına davet etmelisin" şeklindeki yoruma, "Kim olduğunu bilmiyorum bile" yanıtını verdi.
Etiketler: #Rodri #cristiano ronaldo #lionel messi
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