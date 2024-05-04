FIFA kural değişikliğine hazırlanıyor: Süper Lig, Türkiye dışına çıkabilir!

FIFA yeni bir kural değişikliğine hazırlanıyor. Planlanan kural değişikliğinin yapılması durumunda takımlar yurt içi lig maçlarını yurt dışında oynayabilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 10:50
FIFA kural değişikliğine hazırlanıyor: Süper Lig, Türkiye dışına çıkabilir!
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FIFA, futbolda devrim yaratacak yeni bir uygulamayı gündemine aldı. Buna yöre yurt içi lig maçlarının yurt dışında oynanmasının önü açılacak.

YURT İÇİ MAÇLARI YURT DIŞINDA OYNANABİLİR

NTV Spor'da yer alan habere göre, FIFA Başkanı Gianni Infantino yönetimindeki FIFA, futbolda yeni kural değişikliğine daha imza atmaya hazırlanıyor. 

Yeni uygulamanın hayata geçmesi durumunda yurt içi lig maçları farklı ülkelerde oynanabilecek. Bu bağlamda Türk takımları da bazı Süper Lig maçlarını yurt dışında oynayabilecek.

LA LIGA, AMERİKA'YI İŞARET EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde La Liga'nın bazı maçlarının yurt dışında oynatılabileceği ifade edilmiş adres olarak ise ABD gösterilmişti.


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