FIFA’dan bahis araştırması

12 Nisan 2024 Cuma

Bayram değil, seyran değil diye başlayan bir atasözü vardır; devamı cinsiyetçiliğe evrildiği için tamamlamıyorum, ancak bu deyiş FIFA’nın önümüzdeki günlerde Türkiye’ye yapacağı ziyareti için biçilmiş kaftan. Emin olun ki FIFA müfettişleri, bayramlaşmaya gelmiyor İstanbul’a. Bir dizi incelemede bulunacaklar. Yine emin olun ki, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan güvenlik zafiyeti için de 20 kişi birden yollamıyor FIFA Türkiye’ye. Daha kapsamlı bir dosya ile geliyorlar.

GERİYE DÖNÜK İNCELEME

İddialara göre FIFA, geriye dönük yasa dışı bahis ve bahis şikesi araştırması yapacak. Çünkü Europol, FIFA’ya geçen aylarda Türkiye merkezli “kara para” trafiğini içeren bir dosya vermiş. Bu dosyada geçmişe dönük alt liglerde garip skorlarla ve saha olaylarıyla neticelenen maçların etrafında Gürcistan, Sırbistan, Kıbrıs, Kore’de dönenen para trafiği var. Ve bu para trafiğinin ucu Türkiye’de bazı gayrı resmi-resmi menajerlere çıkarsa kimse şaşırmasın. Ayrıca FIFA’nın yola çıktığı bir başka konu, bir alt lig maçına oynanan milyonlarca dolarlık bahis. FIFA müfettişleri son 6-7 yılda TFF 1 ve 2’deki terfi-tenzil maçlarının görüntülerini incelemek isterse de şaşırmak yok. Elbette işin ucu hakem ve VAR hakemlerine de (hakemliği bırakmış olsalar da) dokunacak. Umarız, bu sıkıntılı maçların sonlarında çıkan kartlar, ilk yarı deplasman takımı, ikinci yarı ev sahibi galibiyetiyle sonuçlanan müsabakaların “yüklü bahis” bağlantısı yoktur. Yoksa çok başımız ağrır, buradan uyarması.

SANCAK'IN İSYANI

Hakemler konusunda Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın geçenlerdeki isyanını da bir not edelim. Belki bu dosyayla bağlantısı yok, ama o konu da çok su kaldırır. Sonuçta çok eski bir polis sözü vardır: “Parayı takip et, katili bul” diye. Şimdi FIFA, eğer gerçekten Türkiye üzerine yabancı ülkelerde oynanan yüklü bahisleri bitirmek istiyorsa, bayram sonrası ortalık şenlenir bizden söylemesi. Umarız bireysel bazda ceza ile kurtuluruz ve ülke olarak başımız derde girmez.