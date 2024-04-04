Dünya sıralaması yenilendi: FIFA'dan Türkiye'ye kötü haber!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın güncellediği yeni dünya sıralamasında 5 basamak geriledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 12:10
Dünya sıralaması yenilendi: FIFA'dan Türkiye'ye kötü haber!
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FIFA, 4 Nisan 2024 itibarıyla dünya sıralamasını güncelledi.

FIFA'nın resmi sitesinden yayımlanan sıralamada Türkiye'nin 5 basamak gerilediği görüldü.

TÜRKİYE GERİLEDİ

NTV Spor'un aktardığına göre, FIFA dünya sıralamasında 35. sıraya kadar yükselen Türkiye, nisan güncellemesiyle birlikte 5 basamak geriledi. Ay-yıldızlı ekip, nisan ayında 40. basamakta yer aldı.

ZİRVEDE ARJANTİN BULUNUYOR

Listenin zirvesi değişmezken Arjantin 1., Fransa ise 2. sırada yer aldı. Belçika 1 basamak yükselerek 3. sıraya çıkarken İngiltere ise 4. sıraya geriledi. 5. sıradaki Brezilya'nın ise yeri değişmedi.


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