Dünya sıralaması yenilendi: FIFA'dan Türkiye'ye kötü haber!
Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın güncellediği yeni dünya sıralamasında 5 basamak geriledi.
FIFA, 4 Nisan 2024 itibarıyla dünya sıralamasını güncelledi.
FIFA'nın resmi sitesinden yayımlanan sıralamada Türkiye'nin 5 basamak gerilediği görüldü.
TÜRKİYE GERİLEDİ
NTV Spor'un aktardığına göre, FIFA dünya sıralamasında 35. sıraya kadar yükselen Türkiye, nisan güncellemesiyle birlikte 5 basamak geriledi. Ay-yıldızlı ekip, nisan ayında 40. basamakta yer aldı.
ZİRVEDE ARJANTİN BULUNUYOR
Listenin zirvesi değişmezken Arjantin 1., Fransa ise 2. sırada yer aldı. Belçika 1 basamak yükselerek 3. sıraya çıkarken İngiltere ise 4. sıraya geriledi. 5. sıradaki Brezilya'nın ise yeri değişmedi.
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