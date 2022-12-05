FIFA, Uruguay'a disiplin soruşturması başlattı! Muslera da yanabilir

05 Aralık 2022 Pazartesi, 18:23

FIFA, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Gana maçında yaşananların ardından Uruguay Futbol Federasyonu, Fernando Muslera, Edinson Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Fernando Muslera ceza alması durumunda bu cezasını Türkiye'de çekecek.

NE OLMUŞTU?

Uruguay'ın, grupta oynadığı ve 2-0 kazandığı karşılaşmanın ardından Güney Amerika ekibinde futbolcular, karşılaşmanın hakemi Daniel Siebert'e yoğun şekilde itirazda bulunmuştu. Cavani ayrıca, VAR monitörünü yumruklamıştı.

Uruguay, Gana'yı 2-0 mağlup etmesine rağmen, Güney Kore'nin Portekiz'i mağlup etmesi sonrası averajla Kore'nin gerisinde kalmış ve Dünya Kupası'na veda etmişti.