FIFA'dan 7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı

Yayınlanma: 12.01.2024 - 21:24

Güncelleme: 12.01.2024 - 21:24

FIFA'dan yapılan açıklamada, "Şeffaflığı teşvik etme çabaları doğrultusunda, tescil yasağına tabi kulüpleri listeleyen dijital bir uygulama" başlatıldığı kaydedildi.

FIFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, Süper Lig takımlarından Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor'a 3'er, Yılport Samsunspor'a ise 2 dönem Transfer Yasağı getirildi.

Açıklamaya göre, transfer yasağı getirilen diğer takımlar şunlar:

Adanaspor, Akhisarspor, Alg Spor, Altay, Bursaspor, Denizlispor, Elazığspor, Erzurumspor, Giresunspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Manisaspor, Mersin Talimyurdu Spor Kulübü, Tuzlaspor, Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor.

Adana Demirspor Murat Sancak'tan açıklama

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, resmi X hesabından açıklama yaptı.

Sancak, Jovan Manev'in alacaklarının ödendiğini ve şu an transferde bir engelleri olmadığını ifade etti.