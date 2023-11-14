FIFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

Hakem Atilla Karaoğlan, 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Meksika-Venezuela maçını yönetecek.

AA
Yayınlanma: 14.11.2023 - 21:20
FIFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, 2023 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki Meksika-Venezuela maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karaoğlan, Endonezya'da düzenlenen organizasyonda düdük çalacak.

TSİ 12.00'de Bandung şehrindeki Si Jalak Harupat Stadyumu'nda yapılacak maçta Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Endonezya'dan Aranda Aprisman yapacak.


Atilla Karaoğlan FIFA 2023 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası

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