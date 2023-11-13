Bir hakem tepkisi de Samsunspor'dan: 'Hakkımızı sonuna kadar arayacağız'

Yayınlanma: 13.11.2023 - 19:34

Güncelleme: 13.11.2023 - 19:57

Samsunspor hakem kararlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Hakem hatalarının devam etmesi durumunda, emeklerimizin gölgede bırakılmasına göz yummayacağımızı, hakkımızı sonuna kadar arayacağımızı spor kamuoyunun ve Büyük Samsunspor Taraftarımızın bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hiçbir kurum, şahıs ve kulübü hedef almaksızın, son müsabakalarda yaşadığımız hakem hataları sonucunda bu yazı ile kamuoyunu bilgilendirmemiz zaruri olmuştur.

Öncelikle, son zamanlarda yaşanan ve tekrar eder hale gelen hakem hataları; sporcularımızın ve tüm emektar çalışanlarımızın emeklerinin önüne geçmekte ve camiamızı derinden üzmektedir. Ne yazık ki, benzer hakem hatalarının başka kulüp müsabakalarında da gerçekleştiği görülmektedir.

Yılport Samsunspor Kulübü olarak yer aldığımız her alanda "TEMİZ" kalmaya, Fair-Play ruhuna ve TFF talimat ve hükümlerine uygun hareket etmeye çalışmakta ve bu konularda hassas davranmaktayız.

Biz, "ADALETLİ" bir düzende maçlarımızı oynamak istemekte, hiçbir kişi ve kurumdan "AYRICALIK" beklememekteyiz. Rakiplerimizi tebrik etmekle birlikte; özellikle Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. maçımızda yaşanan hakem hataları nedeniyle geri getirilmesi mümkün olmayacak puan kayıplarını ve geçtiğimiz maçlarda aleyhimize haksız yere verilen kararları örnek olarak sunmak isteriz.

08.10.2023 tarihinde deplasmanda oynadığımız Çaykur Rizespor A.Ş. maçında 45+3'te Landry Dimata'ya yapılan faul sonrası verilmeyen net penaltımız,

22.10.2023 tarihinde evimizde oynadığımız RAMS Başakşehir FK maçının 65. dakikasında, kaleci Volkan'a verilen geri pas sonrası müsabaka hakemi tarafından oyunun devam ettirilmesi,

22.10.2023 tarihinde evimizde oynadığımız RAMS Başakşehir FK maçının 81. dakikasında, Marius Mouandilmadji'ye ceza sahası önünde yapılan net faul sonrası müsabaka hakemi tarafından oyunun devam ettirilmesi,

04.11.2023 tarihinde evimizde oynadığımız Atakaş Hatayspor maçının 45+4. dakikasında, Faouzi Ghoulam'ın ceza sahası içerisinde açık konumdaki eline çarpan topa müsabaka hakemi tarafından penaltı verilmemesi,

08.11.2023 tarihinde evimizde oynadığımız İstanbulspor A.Ş. maçının 75. dakikasında, oyuncumuz Gaetan Laura'ya tehlikeli atak başlangıcında sakatlamaya yönelik yapılan net faul sonrası müsabaka hakemi tarafından oyunun devam ettirilmesi,

12.11.2023 tarihinde deplasmanda oynadığımız Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. maçının 10. dakikasında, oyuncumuz Ercan Kara'ya rakip takım kalecisi ve stoperinin aynı anda yaptığı net faul sonrası penaltımızın verilmemesi ve oyunun devam ettirilmesi,

12.11.2023 tarihinde deplasmanda oynadığımız Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. maçının 71. dakikasında, Nuno Sequeirra'nın ceza sahası içerisinde oyuncumuz Carlo Holse'ye yaptığı net faul sonrası penaltımızın verilmemesi ve oyun takdirinin müsabaka hakemi tarafından rakibe verilmesi,

12.11.2023 tarihinde deplasmanda oynadığımız Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. maçının 73. dakikasında, oyuncumuz Olivier Ntcham'a ceza sahası içerisinde yapılan faul sonrası net penaltımızın müsabaka hakemi tarafından verilmemesidir.

Ortaya koyulan tüm bu pozisyonlar 11 yıl sonra yükseldiğimiz Trendyol Süper Lig'de uğradığımız haksızlıklara birer örnektir ve taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun haksızlık olarak mutabık kaldığı pozisyonlardır. Tarafımızı rahatsız eden husus, tarafımızca yalnızca insani bir ''hata'' olarak nitelendirilen haksız kararların artık sürekli tekrar eder hale gelmesidir.

Bir kez daha tekrar ederiz ki, hiçbir kurum, şahıs veya kulübü hedef almaksızın; bir kez daha hakem hatalarıyla karşılaşmamayı Kulübümüz için değil, diğer tüm Türk Kulüplerimizi kapsayacak şekilde Türk Futbolunun gelişimi ve marka değeri için talep etmekteyiz.

"HAKEM HATALARI" nın devam etmesi durumunda, emeklerimizin gölgede bırakılmasına göz yummayacağımızı, hakkımızı sonuna kadar arayacağımızı spor kamuoyunun ve Büyük Samsunspor Taraftarımızın bilgisine sunarız."