İspanyol basınından Arda Güler'e büyük övgü: 'Ronaldo'yu geride bıraktı'

Yayınlanma: 09.07.2023 - 14:28

Güncelleme: 09.07.2023 - 14:28

İspanya'nın önde gelen spor gazetesi Marca, Arda Güler'in imza töreni ve açıklamalarına manşette yer verdi.

Marca gazetesi Arda Güler'in, "Kiralık olarak gitmiyorum. Real Madrid’de efsane olmak istiyorum" sözlerini kapağa taşıdı.

İspanyol gazetesinin muhabiri Ricardo Fernandez, Arda’ya dair izlenimlerini şu sözlerle anlattı:

"Törenin sona ermesinin ardından Arda Güler, takım elbisesini rahat bir tişört ve jean pantolonla değiştirdi.

Sonrasında konakladığı Santo Mauro Hotel’e döndü. Güler, ailesi ve profesyonel ekibiyle birlikte iken Marca’yı tanıdığını ve gazetemizle fotoğraf çekinmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

"SABIRLI, NAZİK VE CANA YAKIN"

Güler, oldukça sabırlı, nazik ve cana yakın bir tavır sergiledi. Gazetemizle fotoğraf çektirirken hiçbir zaman gülümsemesini kaybetmedi.

Fotoğrafı çerçeveletmek için mükemmel hale getirene kadar poz verdi. Güler hâlâ genç yaşının getirdiği saf ve utangaç tavırlarını koruyor ve Real Madrid’in bir efsanesi olma hedefini açıkça belirtiyor.

"RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI"

Arda Güler, gençlerin kendi tarzında, sosyal medyada büyük bir etki yaratmaya başladı.

Real Madrid’in transferini duyurduğu tweet, kulüp tarihinde Cristiano Ronaldo’nun ayrılışı, milyon dolarlık transferlerin gelişi veya Avrupa kupalarının kazanılması gibi olayları geride bırakarak en çok beğeni alan tweet oldu. Artık ‘Gülermanya’nın başladığına şüphe yok."