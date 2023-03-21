FIFA'dan Galatasaray'a transfer yasağı iddiası! Sofiane Feghouli haklı bulundu...

Sezon başında Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden Sofiane Feghouli haklı bulundu. FIFA'nın yaz transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere Galatasaray'a transfer yasağı getirdiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 09:25
FIFA'dan Galatasaray'a transfer yasağı iddiası! Sofiane Feghouli haklı bulundu...
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Galatasaray, eski futbolcusu Sofiane Feghouli'nin getirdiği iddia edilen transfer yasağı ile büyük şok yaşadı.

FEGHOULI HAKLI BULUNDU

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'a bir kez daha transfer Yasağı geldi. Sezon başında sarı-kırmızılı ekibi FIFA'ya şikayet eden Sofiane Feghouli haklı bulundu. FIFA, yaz transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere Galatasaray'a transfer yasağı getirdi.

Sofiane Feghouli

Sarı-kırmızılılar yeni sezonda transfer yapabilmek için Feghouli'ye geçmiş alacaklarını faiziyle birlikte (1.6 milyon Euro) ödemek zorunda. Sözleşmesi 31 Mayıs 2022'de sona eren Feghouli 1.6 milyon Euro talep etmişti.

162 maçta 34 gol-32 asistlik performans sergileyen Cezayirli golcü, 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa kazandı. Feghouli, şu anda Fatih Karagümrük'te forma giyiyor.



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