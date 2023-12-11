Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 22:16

Güncelleme: 11.12.2023 - 23:22

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı. Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı.

"SORUŞTURMA BAŞLATTIK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olay sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada olaylarda sorumluluğunu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Tunç, şu sözleri kaydetti:

"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli #adlisoruşturma başlatılmıştır"

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli #adlisoruşturma başlatılmıştır. — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 11, 2023

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaşanan yumruklı saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bak, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum" sözlerini kaydetti.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz. — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) December 11, 2023

"HERKES BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Saldırı sonrası katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'Bedelini ödeyecekler' ifadelerini kullandı.

Büyükekşi açıklamasında; "Acilen yönetim kurulumuzu toplantıya davet ettim. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren, bunu yaparken de bu işin sonunun nereye gidebileceğini hesap edemeyen herkes bu olayı enine boyuna düşünsün" dedi.

TFF Başkanı açıklamasının devamında; "Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya katılan herkes, bedelini ödeyecek. Kimse, kimseye yumruk atamaz. Özellikle bir hakeme bunu yapamazlar. Çok üzgünüm. Detayları kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.