Halil Umut Meler'in sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve iki kişinin yumruk ve tekmeli saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumu hakkında hastane başhekiminden açıklamalar geldi.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı.
Son olarak Koca ve beraberindeki 2 kişi tutuklandı.
Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumu hakkında hastane başhekimi açıklamalarda bulundu.
"SABAH TANSİYONU YÜKSELDİ"
Başhekim, açıklamasında "Sol gözündeki kanama azalmaya başladı. Oradaki kırık iyileşecektir. Sabah da beyin kontrolünü yaptık. Beyinde hasar yok. Kalıcı bir hasar kalmayacak gözünde. Bugün sadece olayın stresi ile sabah tansiyonu yükseldi. Onu kontrol altına aldık. Bugün de misafirimiz olacak, büyük ihtimalle yarın sabah taburculuğunu planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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