Halil Umut Meler'in sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve iki kişinin yumruk ve tekmeli saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumu hakkında hastane başhekiminden açıklamalar geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2023 - 12:09
Halil Umut Meler'in sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
Abone Ol google-news

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. 

Son olarak Koca ve beraberindeki 2 kişi tutuklandı.

Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumu hakkında hastane başhekimi açıklamalarda bulundu.

"SABAH TANSİYONU YÜKSELDİ"

Başhekim, açıklamasında "Sol gözündeki kanama azalmaya başladı. Oradaki kırık iyileşecektir. Sabah da beyin kontrolünü yaptık. Beyinde hasar yok. Kalıcı bir hasar kalmayacak gözünde. Bugün sadece olayın stresi ile sabah tansiyonu yükseldi. Onu kontrol altına aldık. Bugün de misafirimiz olacak, büyük ihtimalle yarın sabah taburculuğunu planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

 


İlgili Haberler

RTÜK'ten 'Halil Umut Meler' kararı

RTÜK'ten 'Halil Umut Meler' kararı
Türk sporunda utanç gecesi: Ünlülerden hakem Halil Umut Meler'e saldırıya tepki

Türk sporunda utanç gecesi: Ünlülerden hakem Halil Umut Meler'e saldırıya tepki
Fatih Altaylı'dan, Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sert tepki: 'AK Parti kurucusu diye ödül verirsen...'

Fatih Altaylı'dan, Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sert tepki: 'AK Parti kurucusu diye ödül verirsen...'

En Çok Okunan Haberler